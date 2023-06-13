Какие отели Египта обезопасили посетителей от нападений акул?

Туроператоры после нападения акулы на русского отдыхающего пока не фиксируют среди туристов, собравшихся в Египет, особенной паники, однако эксперты уже составили для туристов списки безопасных отелей Хургады, где есть сетки от акул.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tourprom, В списке безопасных отелей, на данный момент, находится двадцать учреждений:

Albatros White Beach Resort

Albatros Blu Spa

Albatros Palace Resort Hurghada

Albatros Jungle Aqua Park By Neverland

Alf Leila Wa Leila By Neverland

Water Valley By Neverland

Albatros Beach Club Abu Soma

Beach Albatros Resort Hurghada

Dana Beach Resort

Desert Rose Resort Hurghada

Grand Seas By Sunrise (Ex. Protels Grand Seas Resort)

Mirage Resort & Aquapark

Mercure Hurghada

Rixos Premium Magawish

Labranda Club Makadi Makady Bay

Labranda Royal Makadi Makady Bay

Steigenberger Al Dau

Steigenberger Aqua Magic Hotel

Sunrise Holidays

Swiss Inn Resort Hurghada

При этом туроператоры не фиксируют сильного роста подобных запросов. В "Пегасе" сообщили, что запросы на отели "с собственными лагунами и сетками поступали и раньше". В ANEX Tour добавили, что раньше таких запросов у туроператора в принципе не было, то сейчас вопросы об отелях с сетками от акул появляться. Но резкого всплеска интереса всё же нет, как нет и аннуляций и спада интереса к турам в Хургаду, добавляют они.

Однако туристам напомнили, что пока официально купание в море и дайвинг в Хургаде запрещены. Напомним, вся Хургада в четверг была взбудоражена жутким ЧП - нападением акулы на российского туриста с трагическим финалом. Турист, по свидетельствам некоторых очевидцев, с девушкой, заплыл достаточно глубоко, когда произошло нападение хищника, попавшее на видео. "Девушка успела спастись, он принял удар на себя. Страшное дело, вон останки этого парня лежат. Меня трясёт. Прямо на моих глазах акула сожрала парня. Я думаю, нужно сто граммов выпить, мне аж прямо плохо", - заявила очевидец нападения, также российская туристка. Другие свидетели заявляют, что "акула приплыла прямо к берегу и утащила туриста". Позднее выяснилось, что погибший - россиянин, 23-летний Владимир П., переехавший в Египет несколько месяцев назад.

На данный момент все пляжи курортной провинции Красное море закрыты - начиная с Эль-Гуны, до юга - почти до самой Сафаги. "Компетентные органы Красного моря приступят к выполнению решения генерал-майора Амра Ханафи, губернатора Красного моря, о закрытии района, простирающегося от района Эль-Гуна на севере до залива Абу-Сума на юге", - сообщили египетские СМИ. Запрещены в том числе будут морские экскурсии, дайвинг, снорклинг, рыболовство и т.д. Время продолжительности запрета разные источники определяют по-разному, от двух дней до одной недели - т.е. до 15 июня. Подробности читайте по данной ссылке.

Ранее мы писали о том, что власти Египта закрывают пляжи из-за угроз для жизни туристов.