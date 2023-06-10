Власти Египта закрывают пляжи из-за угроз для жизни туристов

С пятницы в самом популярном курортном регионе Египта полностью закроют пляжи: речь идёт о курортах Хургады от севера - начиная с Эль-Гуны, до юга - почти до самой Сафаги. "Компетентные органы Красного моря приступят к выполнению решения генерал-майора Амра Ханафи, губернатора Красного моря, о закрытии района, простирающегося от района Эль-Гуна на севере до залива Абу-Сума на юге", - сообщили египетские СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, запрещены в том числе будут морские экскурсии, дайвинг, снорклинг, рыболовство и т.д. Время продолжительности запрета разные источники определяют по-разному, от двух дней до одной недели - т.е. до 15 июня.

Согласно египетским СМИ, до завершения работ на пляжах будет запрещено заходить в воду, также вводится запрет заниматься любыми морскими видами деятельности - такими как дайвинг, обучение дайвингу, снорклинг, развлечения на воде, кайтсерфинг и т. д. Также под запрет попадают все виды любительского рыболовства, включая экскурсионные и частные прогулки.

Также введенные меры предполагают, что в отелях и курортных поселках вдоль побережья провинции Красное море назначается достаточное количество квалифицированных спасателей, имеющих для этого необходимые курсы и сертификаты.

Запрет, очевидно, вызван вчерашней жуткой трагедией - нападением акулы на российского туриста с трагическим финалом. Напомним, произошло оно на пляже "Dream Beach". Турист, по свидетельствам некоторых очевидцев, с девушкой, заплыл достаточно глубоко, когда произошло нападение хищника, попавшее на видео. "Девушка успела спастись, он принял удар на себя. Страшное дело, вон останки этого парня лежат. Меня трясёт. Прямо на моих глазах акула сожрала парня. Я думаю, нужно сто граммов выпить, мне аж прямо плохо", - заявила очевидец нападения, также российская туристка. Другие свидетели заявляют, что "акула приплыла прямо к берегу и утащила туриста". Позднее выяснилось, что погибший - россиянин, 23-летний Владимир П., переехавший в Египет несколько месяцев назад.