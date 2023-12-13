Еще две страны могут войти в «Воздушный Шенген»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер и министр внутренних дел Герхард Карнер согласились бы, чтобы Румыния и Болгария вошли в Шенген с аэропортами, если обе страны и Еврокомиссия примут ряд требований. Об этом сообщает австрийское общественное радио ORF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если Австрия снимет свое вето, пассажирам из Румынии и Болгарии больше не придется проходить паспортный контроль на рейсах внутри ЕС, но им придется идентифицировать себя при регистрации - как и всем другим гражданам ЕС.

Когда может быть принято это решение, неясно, учитывая, что на предыдущем заседании Совета ЕС в формате JHA, где обсуждалось расширение Шенгенской зоны, эта тема не стояла на повестке дня.

Таким образом, министр внутренних дел Герхард Карнер готов ослабить право вето Австрии в отношении Румынии и Болгарии. По крайней мере, что касается воздушного движения, пограничный контроль может быть отменен. Об этом также написали австрийские газеты Kurier и Kleine Zeitung. Условием, выдвинутым Австрией, будет ужесточение пограничного контроля.

Сухопутные границы сохранят свой нынешний статус, а Болгария и Румыния официально не будут членами Шенгенской зоны, что означает, что ситуация для автомобильных грузовых перевозчиков не улучшится.

Министр внутренних дел Карнер должен встретиться с представителями участвующих государств, чтобы обсудить условия "Воздушного Шенгена" - вступление двух государств в Шенген с воздушными границами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!