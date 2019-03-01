Небесное тело, получившее название FarFarOut ("самый-самый дальний") находится на расстоянии 140 астрономических единиц от Солнца, причем астрономическая единица - это расстояние от Земли до Солнца. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, сообщает Live Science.

Название отсылает нас к предыдущему обладателю рекорда дальности - Farout, это небесное тело было обнаружено в прошлом декабре и располагается на расстоянии 120 астрономических единиц.

Новые тела были найдены в ходе поисков загадочной девятой планеты. Ее существование объяснило бы многие гравитационные феномены. Однако, несмотря на предполагаемые большие размеры, ее так и не нашли до сих пор.