Астрономы нашли самое далекое небесное тело Солнечной системы
1 марта 2019 10:44 116
Небесное тело, получившее название FarFarOut ("самый-самый дальний") находится на расстоянии 140 астрономических единиц от Солнца, причем астрономическая единица - это расстояние от Земли до Солнца. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, сообщает Live Science.
Название отсылает нас к предыдущему обладателю рекорда дальности - Farout, это небесное тело было обнаружено в прошлом декабре и располагается на расстоянии 120 астрономических единиц.
Новые тела были найдены в ходе поисков загадочной девятой планеты. Ее существование объяснило бы многие гравитационные феномены. Однако, несмотря на предполагаемые большие размеры, ее так и не нашли до сих пор.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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