Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования. Причинами скорого коллапса называются изменения климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис. Об этом сообщает газета The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поскольку в ближайшем будущем значимых усилий по снижению уровня сжигания ископаемого топлива не предвидится, исследователи рассмотрели сценарий, согласно которому к 2030 году глобальные выбросы достигнут максимальных значений. В результате к 2050 году средняя температура воздуха на Земле поднимется на три градуса выше доиндустриальных значений. Морской лед, отражающий солнечные лучи, растает, исчезнет вечная мерзлота, в Амазонии наступит масштабная засуха.

Кроме того, произойдут изменения в распределении муссонов в Азии и Западной Африке, а также в Гольфстриме, что ухудшит обстановку в Европе. Северная Америка пострадает от разрушительных погодных явлений, включая лесные пожары, жару, засуху и наводнения. Азиатские реки станут менее полноводными, а количество осадков в Мексике и Центральной Америке упадет вдвое. К 2100 году планета начнет приближаться к отметке в пять градусов Цельсия выше доиндустриальных значений.

Отмечается, что потепление на четыре градуса несовместимо с существующей организацией глобального сообщества, а также окажет разрушительное воздействие на экосистемы. Даже при потеплении на два градуса начнутся массовые переселения людей из южных широт, и число климатических беженцев может достигнуть миллиарда. По словам авторов, мир не готов к тому, чтобы предусмотреть все последствия и принять смягчающие меры.

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