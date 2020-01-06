Сегодня звезды гороскопа на стороне тех, кто не пренебрегает порядком, так что если у вас получилось прийти на работу без опоздания, вы уже на полпути к успеху! Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. И наоборот: если вы хотите, чтобы все пошло из рук вон плохо, просто отложите свои дела чуть-чуть на потом. В остальном же, это день логики и стремления все упорядочить. Звезды склоняют к самоорганизации, а также к организации любых мероприятий, планированию и наведению порядка в делах. В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.

Овен

Сегодня - отличный день для того, чтобы Овен посвятил его своим финансам. Неожиданно в нем может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Овен сегодня вдруг обнаружит, что с его банковским счетом что-то не так, он сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Овен не станет уменьшать их количество - сегодня он настроен экономить.

Телец

Телец должен быть готов к тому, что любые свои решения, идеи или проекты ему придется как следует обосновать! Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Тельца или его ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха для Тельца - логика и только логика. Ему придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.

Близнецы

Сегодня наблюдательность и проницательность Близнецов могут достигнуть высот, о которых они не подозревали! Их интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Близнецам проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Близнецы читают их мысли! Сами же они сегодня способны невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.

Рак

Отношения Рака с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить ему одно, а логика и факты - совершенно другое. Чтобы Рак окончательно не потерял ориентиры, сегодня ему следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет ему, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.

Лев

Лев будет озабочен деловыми вопросами - вплоть до того, что если что-то выходит из-под его контроля, он может воспринять это как личное оскорбление! Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать "визитной карточкой" этого дня. Особенно если Льву покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей - сегодня он не позволит никому стать тормозом на пути его прогресса!

Дева

Дева имеет шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к ней со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Дева способна оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды гороскопа советуют ей не стесняться сегодня лезть в дела людей - если, конечно, ее об этом попросят. Альтруизм Девы будет вознагражден - возможно даже за этим занятием она встретит родственную душу.

Весы

Весам ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть! Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Весы одержат победу, она в итоге окажется мнимой - побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды гороскопа советуют Весам сегодня играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у них получится играть защитником, а не нападающим.

Скорпион

Скорпиона будут волновать вопросы справедливости - и его личные, и глобальные. Обида от того, как с ним поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать - подобные мысли могут потрепать Скорпиону нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды гороскопа категорически не советуют Скорпиону ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Сегодня эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.

Стрелец

Сегодня окружающие переложат на плечи Стрельца львиную часть своих проблем и забот! Стрелец готов оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Стрелец подвергнет безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Его слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь сегодня к Стрельцу за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?

Козерог

Сегодня организаторские способности Козерога достигнут огромных высот! Его желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ним. Возможно, ситуация вверит заботам Козерога группу людей или же он сам возьмет ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием Козерог сегодня справится легко: он полон энергии, ясно видит цель и не прочь кем-нибудь покомандовать!

Водолей

Водолея то и дело будут отвлекать домашние заботы - не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть его вниманием, требуя от Водолея помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Водолей не в силах, ему сегодня придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в нем.

Рыбы

Рыбы будут обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет их последовательность и логичность. Они будут способны шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана - в пользе верности, и даже собственное начальство - в том, что Рыбам необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Рыб может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток!