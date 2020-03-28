Зираддин Рзаев предсказал, когда коронавирус перестанет представлять опасность

Азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев предсказал, когда заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2, перестанет представлять опасность.

Он отметил, что до конца лета распространение вируса сойдет на нет, а осенью его опасность перестанет быть актуальной, передает Day.Az.

З.Рзаев добавил, что ранее прогнозировал появление COVID-19.

"Об этом вирусе говорил несколько лет назад. Отмечал, что людям потребуются маски".