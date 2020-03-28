https://news.day.az/unusual/1216996.html Зираддин Рзаев предсказал, когда коронавирус перестанет представлять опасность
Зираддин Рзаев предсказал, когда коронавирус перестанет представлять опасность
Азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев предсказал, когда заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2, перестанет представлять опасность.
Он отметил, что до конца лета распространение вируса сойдет на нет, а осенью его опасность перестанет быть актуальной, передает Day.Az.
З.Рзаев добавил, что ранее прогнозировал появление COVID-19.
"Об этом вирусе говорил несколько лет назад. Отмечал, что людям потребуются маски".
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