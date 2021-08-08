Стивен Кинг намерен написать роман о пандемии

Американский писатель Стивен Кинг рассказал о планах написать роман, который будет посвящен пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил в эфире программы The View с Вупи Голдберг, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно", - сказал Кинг.

По словам "короля ужасов", пандемия уже повлияла на содержание его новой книги "Билли Саммерс", которая была опубликована на этой неделе. По сюжету герои отправлялись в круиз, но в реальной жизни в 2020 году они не смогли бы этого сделать из-за ограничений, введенных на фоне пандемии, поэтому в произведении события разворачиваются в 2019 году.

Ранее Кинг назвал самый страшный фильм ужасов. Автор историй для таких фильмов, как "Сияние" и "Оно", заявил, что боялся, когда смотрел хоррор 1999 года "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света". "На половине я не выдержал: выключите это! это слишком жутко и странно!" - вспомнил писатель. Картина режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика повествует о группе студентов, которые приезжают в старинное американское поселение Беркитсвиль.