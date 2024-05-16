Ученые бьют тревогу из-за резкого таяния шельфовых льдов Антарктиды

Шотландские ученые из Эдинбургского университета выяснили, что морские льды Антарктиды стали таять в два раза быстрее, чем 50 лет назад. Эта ледовая масса служит барьером, предотвращающим сходы материковых антарктических льдов в океан. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дрейфующие ледяные щиты окаймляют 75% береговой линии Антарктиды и занимают площадь, эквивалентную размеру Гренландии.

Исследователи использовали спутниковые снимки из 50-летнего архива для отслеживания изменений внешнего вида точек крепления льда. Эти природные якоря образуются, когда часть плавучего ледника прикрепляется к возвышению на дне, создавая видимый выступ.

Ученые обнаружили, что с 1973 по 1989 год количество ледовых якорей сократилось на 15%, с 1990 по 1999 год показатель вырос до 25%, а с 2000 по 2022 год потери увеличились до 37%.

Исследователи предупредили, что дальнейшее истончение шельфовых льдов приведет к соскальзыванию материковых ледовых щитов в океан и повышению уровня моря.

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