В Сомали жертвами взрыва стали 11 человек

В Сомали, в городе Ванлавейн, прогремел взрыв. ЧП произошло на рынке в час пик, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Погибли 11 человек, более 10 пострадали. Трагический инцидент расследуется, передает ТАСС. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ванлавейн находится в 70 километрах от столицы Сомали, Могадишо.