Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в секторе Газа

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным эскалацию напряженности в секторе Газа и созываемый Анкарой в этой связи чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в среду, передает Day.Az.

"Наш президент провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, они обсудили эскалацию насилия в секторе Газа, причиной которой стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Эрдоган отметил, что зверское нападение на палестинских демонстрантов на глазах всего мира является позорным и проинформировал Путина о чрезвычайном саммите ОИС, который состоится в Стамбуле в пятницу в связи с этим", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент Турции обсудил реакцию на столкновения в секторе Газа с лидерами Палестины, Иордании, Малайзии, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара, Индонезии, Судана, Германии и Ирана.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.