В Саудовской Аравии истребитель потерпел крушение

Принимавший участие в операциях арабской коалиции в Йемене саудовский истребитель потерпел аварию в округе Асир на юго-западе Саудовской Аравии, пилоты спаслись, сообщил в четверг представитель коалиции Турки аль-Малики телеканалу "Аль-Ихбария", сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Рано утром в четверг один из самолетов арабской коалиции, принадлежащий ВВС Саудовской Аравии, потерпел крушение в результате технической неисправности, возвращаясь после учебного полета, и упал в районе Асир, оба пилота спаслись", - отметил аль-Малики.

Ранее проиранский телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что самолет арабской коалиции разбился после рейда на позиции шиитских мятежников в расположенной недалеко от саудовской границы йеменской провинции Саада, причины аварии не указывались.