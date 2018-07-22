В Осло открыли памятник жертвам Брейвика

Памятник жертвам двойного теракта, устроенного Андерсом Брейвиком ровно семь лет назад, открыли в воскресенье в правительственном квартале Осло на площади Юхана Нюгордсволда. Об этом сообщает газета Aftenposten, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Монумент представляет собой прозрачную стену, на которую нанесены имена погибших и их возраст. Примыкающая к ней горизонтальная поверхность засыпана кусочками стекла, символизирующими битое стекло, покрывшее после взрыва бомбы соседние с правительственным кварталом улицы.

Как заявила на открытии памятного знака премьер-министр королевства Эрна Сульберг, 22 июля навсегда останется траурным днем для жителей страны. "Это была атака на нашу демократию. Невинные люди были убиты в попытке оказать влияние на открытость, многообразие и доверие, которые характеризуют норвежское общество", - отметила глава правительства.

В столицу королевства из Брюсселя прибыл руководитель предыдущего правительства Норвегии Йенс Столтенберг, сейчас занимающий пост генерального секретаря НАТО. "Важно использовать 22 июля для мобилизации сил против ненависти, которая оказалась сильнее и глубже, чем мы предполагали", - сказал он в интервью Норвежскому телеграфному бюро. Столтенберг подчеркнул, что считает необходимым лично отдать дань уважения погибшим и раненым, так как события 22 июля имеют для него "большое личное значение".

Церемония в память о жертвах двойного теракта позже также пройдет на острове Утёйа.

Теракт 22 июля

Брейвик был приговорен к 21 году тюремного заключения после того, как организовал в Норвегии двойной теракт. 22 июля 2011 года он привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек, сотни получили ранения.

В тот же день он открыл огонь по людям, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек. В основном это были подростки - участники ежегодного слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, в политике которой Брейвик видел причину многих проблем норвежского государства, одной из которых он считал наличие в стране множества мигрантов.

В тюрьме Брейвик, по всей вероятности, будет оставаться до конца своих дней. Несмотря на то, что на момент совершения теракта 21-летний тюремный срок был максимальным из предусмотренных норвежским законодательством, он может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.

Раскаяние

В прошлом году Брейвик впервые заявил о том, что сожалеет о совершенных преступлениях. Выдержки из письма, в котором террорист "кается", были опубликованы норвежскими СМИ лишь в начале 2018 года. Преступник утверждал, что хочет начать новую жизнь, отказаться от нацистской идеологии и быть примерным заключенным.

Не исключено, что с этим связано и его решение сменить имя. Год назад стало известно, что по документам Брейвика теперь официально зовут Фьотольф Хансен.

Тем не менее, по оценкам экспертов, он по-прежнему не демонстрирует признаков эмпатии, не сопереживает своим жертвам и не осознает истинных масштабов совершенных преступлений. Он находит странные оправдания своим поступкам и строит планы жизни на свободе, хотя и осознает, что остаток жизни проведет в тюрьме. Как говорят работавшие с террористом судебные психиатры, как письма Брейвика в СМИ, так и подаваемые им иски против норвежских властей являются лишь попыткой привлечь к себе внимание.