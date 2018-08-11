Билла Мюррея обвинили в нападении на фотографа

В США 71-летний фоторепортер Питер Саймон заявил, что во время одной из съемок в ресторане на него напал актер Билл Мюррей. Инцидент произошел в среду в ресторане на острове-курорте Martha's Vineyard у побережья штата Массачусетс, сообщила газета The Boston Globe со ссылкой на представителей полиции. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Саймон рассказал, что фотографировал пару на танцплощадке и отошел проверить получившиеся снимки, когда кто-то схватил его сзади, резко развернул и толкнул к двери. По словам фотографа, напавдавшим оказался актер Билл Мюррей, которого он узнал не сразу.

"Ты знаешь, кто я?" - якобы обратился Мюррей к репортеру.

Как следует из полицейского протокола, артист заявил прибывшим на место происшествия стражам порядка, что репортер "фотографировал его, в то время как он, никому не мешая, занимался своими делами".

Полицейский сержант, по данным The Boston Globe, объяснил фотокорреспонденту, что тот может подать на Мюррея жалобу за попытку нападения, хотя репортер при инциденте никаких травм не получил. Пока неизвестно, подал ли он жалобу на актера.