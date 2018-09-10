Известная фигуристка озолотилась на полученной после развода недвижимости

Легенда фигурного катания Мишель Кван с серьезной наценкой продала дом в американском штате Род-Айленд, доставшийся ей в ходе бракоразводного процесса с сыном местного сенатора Клэйем Пеллом. Об этом сообщает Architectural Digest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсменка и Пелл поженились в 2013-м и сразу купили старинный особняк в городе Ньюпорте за 1,5 миллиона долларов. Они отремонтировали дом и планировали жить в нем вместе, но в начале 2017-го Пелл на своей странице в Twitter написал, что пара разводится.

После расставания коттедж с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами, расположенный на побережье Атлантического океана, перешел в собственность фигуристки. Она выставила особняк на продажу в сентябре 2017-го, установив ценник на уровне 4,4 миллиона долларов. Год спустя, в сентябре 2018-го, неизвестный покупатель согласился заплатить за объект четыре миллиона.

Таким образом, спортсменка перепродала дом с наценкой в 166 процентов, заработав 2,5 миллиона долларов.

Мишель Кван - самая титулованная американская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. В конце 1990-х - начале 2000-х она девять раз становилась чемпионкой США, пять раз - чемпионкой мира и дважды завоевывала олимпийские медали: в 1998-м и 2002 годах. Она отказалась от участия в Олимпиаде 2006 года из-за травмы и после этого уже не вернулась в большой спорт.

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