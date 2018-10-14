Неизвестные бросили яйца и файер в здание ФСБ на Лубянке

Вечером в субботу, 13 октября, группа неизвестных забросала куриными яйцами дверь приемной ФСБ на Большой Лубянке в Москве. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, яйца метала группа из пяти человек. Один из хулиганов также бросил к дверям ведомства файер.

Отмечается, что сотрудники ФСБ, которые охраняли свое ведомство, задержали молодого человека из Казахстана и подростка.

На задержанных могут завести административное дело по статье "Мелкое хулиганство".