В США заявили о сокращении нефтяного экспорта Ирана
Нефтяной экспорт Ирана значительно сократился на фоне повторного введения американских санкций, заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По ее словам, речь идет о "значительном сокращении" с того момента, как США вышли из соглашения с Ираном и начали вновь вводить санкции.
США в одностороннем порядке вышли из соглашения с Ираном по атому и к ноябрю намерены полностью восстановить действовавшие до 2015 года санкции против Тегерана, в том числе на торговлю нефтью и нефтепродуктами и на финансовые транзакции с Ираном.
Как ранее сообщало Международное энергетическое агентство, экспорт нефти из Ирана в сентябре снизился на 800 тысяч баррелей в день по сравнению с показателем второго квартала 2018 года - до 1,63 миллиона баррелей в сутки. При этом добыча нефти в Иране в сентябре снизилась до минимального за 2,5 года уровня - 3,45 миллиона баррелей в сутки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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