В Ереване средь бела дня обстреляли автомобиль - ВИДЕО

19 января 2019 14:15

Группа лиц напала на Mercedes на оживленной улице в Ереване, один из нападавших использовал пистолет, пишет сайт криминальной хроники Shamshyan.com, передает Day.Az.

Инцидент произошел 17 января. Группа молодых людей на перекрестке улицы Наири Заряна и проспекта Азатутюн вышла из машины Opel и напала на Mercedes. На кадрах видно, как имеющимися в руках предметами они разбивают заднее стекло автомобиля.

После этого один человек из группы стреляет из пистолета в направлении Mercedes. Но что самое важное, в этот момент мимо проезжает маршрутное такси.

Все это происходит средь бела дня в Ереване, на проезжей части, где полно машин.

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В Ереване средь бела дня обстреляли автомобиль

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