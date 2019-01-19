В Ереване средь бела дня обстреляли автомобиль - ВИДЕО
19 января 2019 14:15 128
Группа лиц напала на Mercedes на оживленной улице в Ереване, один из нападавших использовал пистолет, пишет сайт криминальной хроники Shamshyan.com, передает Day.Az.
Инцидент произошел 17 января. Группа молодых людей на перекрестке улицы Наири Заряна и проспекта Азатутюн вышла из машины Opel и напала на Mercedes. На кадрах видно, как имеющимися в руках предметами они разбивают заднее стекло автомобиля.
После этого один человек из группы стреляет из пистолета в направлении Mercedes. Но что самое важное, в этот момент мимо проезжает маршрутное такси.
Все это происходит средь бела дня в Ереване, на проезжей части, где полно машин.
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