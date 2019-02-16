"Желтые жилеты" во Франции разгромили офис депутата правящей партии

Офис депутата правящей во Франции партии "Республика на марше" Дамьена Пишеро был разгромлен участниками демонстраций движения "желтых жилетов" в городе Ле Ман. Об этом сообщает в субботу радио France Bleu, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что около 20 погромщиков, затерявшихся в рядах манифестации под лозунгом "Мирные 24 часа Ле-Мана", в течение дня нанесли ущерб зданию комиссариата, а также суда, окна которого разбили камнями. По данным радиостанции, погромщики также побили окна в редакции газеты "Уэст франс" и сожгли спортивный автомобиль Mazda MX-5, припаркованный на улице. В этом городе на улицы вышло лишь около 200 человек.

Офис Пишеро, оказавшийся на пути процессии, подвергся практически полному уничтожению, поскольку погромщики, разбив окна, проникли внутрь и сломали практически всю мебель в помещении. Местная партийная ячейка уже выступила с осуждением данного акта в Twitter.