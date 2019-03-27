Видеоролик, на котором девушка со своей собакой переживает ночные ракетные обстрелы по Израилю, стал вирусным в соцсетях. Как информирует The Jerusalem Post, запись сделала 25-летняя девушка Эинав Карми (Einav Carmi), проживающая на юге страны вблизи границы с сектором Газа, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Карми запечатлела себя в ночь с 25 на 26 марта, в момент, когда Израиль и сектор Газа проводили ракетные обстрелы территорий друг друга. Девушка лежала в кровати вместе с собакой и плакала, в то время как вокруг раздавались громкие звуки. Издание отмечает, что к 26 марта ролик набрал в соцсетях больше 100 тысяч просмотров.

В комментарии израильской радиостанции девушка рассказала, что включила запись сразу после того, как услышала сирену. По словам Карми, она хотела "показать миру, что они переживают в такие ужасные моменты". "Я не ожидала, что оно станет таким вирусным. Это лишь одна запись из тысяч ночей, как эта", - добавила героиня видео.

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