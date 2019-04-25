Администрации нескольких американских учебных ввели запрет на появление на школьной территории родителей в неподобающем внешнем виде, в частности, в бигуди. Как сообщила газета The Wall Street Journal, директор школы имени Джеймса Мэдисона в Хьюстоне (штат Техас) Карлотта Отли Браун заявила, что "некоторые родители приходят за своими детьми в одежде, не являющейся приличной для учебных заведений", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В письме, направленном родителям учащихся, сообщается, что нельзя будет приходить в бигуди, пижамах, в мешковатой одеже, в чрезмерно обтягивающей или "излишне открытой" одежде, а также в слишком рваных джинсах. Нарушителям этих правил вход на школьную территорию будет закрыт до тех пор, пока те не переоденутся.

Схожие требования для родителей ввела и администрация школы имени Барака Обамы в Ричмонде (штат Вирджиния). Там под запрет попали ночные чепчики, пижамные штаны, укороченные шорты и спадающие брюки. "Мы все должны служить примером для учащихся", - приводит газета заявление этого учебного заведения.

Ввести дресс-код для родителей на законодательном уровне предложил член законодательного собрания штата Теннесси Энтони Паркинсон. По данным The Wall Street Journal, рассмотрение этого законопроекта, вызвавшего дебаты, перенесено на будущий год. Один из противников этой законодательной инициативы, член палаты представителей законодательного собрания Теннесси Райан Уильямс, считает, что такого рода требования могут обернуться тем, что родители будут в меньшей степени следить за учебой своих детей в школах.

Со своей стороны эксперты в Американском союзе защиты гражданских свобод предположили, что введение дресс-кода для родителей может противоречить той части действующего законодательства, которая запрещает дискриминацию в школах и колледжах, получающих федеральное финансирование.