https://news.day.az/world/1119444.html Экс-президент США экстренно прооперирован
Экс-президент США экстренно прооперирован
Бывший американский президент Джимми Картер сломал шейку бедра.
Как отмечается, 94-летний экс-президент собирался на охоту на диких индеек, однако упал у себя дома в штате Джорджия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Уточняется, что операция прошла успешно, и Картер идет на поправку дома.
Причем в президентском центре, где прошла операция, отметили, что бывший глава государства беспокоится о том, что вскоре заканчивается сезон охоты на индеек, который он пропустил.
Картер был президентом Соединенных Штатов в 1977-1981 годах.
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