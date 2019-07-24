Взрыв прогремел в среду в столице Сомали Магадишо. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сомалийский новостной портал "Губджуг ньюс".

По сообщению портала, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в здании местной администрации. По предварительным данным, ранение получил мэр Магадишо.

Взрыв произошел вскоре после отъезда спецпредставителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона, который провел в здании администрации встречу с мэром Могадишо и губернатором провинции Банадир.

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