https://news.day.az/world/1141143.html В столице Сомали прогремел взрыв
В столице Сомали прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду в столице Сомали Магадишо. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сомалийский новостной портал "Губджуг ньюс".
По сообщению портала, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в здании местной администрации. По предварительным данным, ранение получил мэр Магадишо.
Взрыв произошел вскоре после отъезда спецпредставителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона, который провел в здании администрации встречу с мэром Могадишо и губернатором провинции Банадир.
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