В Армении жестокость по отношению к животным давно стала нормой. Пнуть кошку, закидать камнями собаку - этим занимаются не только маргинальные личности, но и дети при полном попустительстве своих родителей, а иногда и с их одобрения. Склонность к живодерству стала едва ли не национальной чертой армян. До недавнего времени за братьев наших меньших заступались только неравнодушные зоозащитники, но теперь на проблему обратили внимание и власти. Насколько успешны будут их усилия - покажет время. В масштабах проблемы разбиралась "Лента.ру", передает Day.Az.

Город Эчмиадзин, недалеко от столицы Армении. День, на обочине дороги спит собака. Тут на трассе показывается машина, и водитель, завидев лежащее животное, специально резко берет вправо и переезжает его, после чего спокойно едет дальше. Собаке повезло - на помощь подоспели очевидцы, быстро доставили в клинику и спасли жизнь. У четвероногого пациента нашли переломы, диагностировали разрыв мочевого пузыря, брюшная полость была заполнена кровью. Зверя еле спасли, потратив на обследование, анализы и срочную операцию 350 долларов.

Случай с собакой в Эчмиадзине - это не что-то из ряда вон выходящее, а вполне обычное явление на армянской земле. Тот водитель, чуть не убивший собаку, останется безнаказанным. Даже если злодея поймают, максимум, что ему грозит, - 100 долларов штрафа за административное правонарушение, но это в худшем случае. Как правило, таких людей даже не ищут. В Армении нет жестких законов, предусматривающих ответственность за жестокое обращение с животными, и практически никто по этому поводу не беспокоится, а полиция обычно на такие случаи закрывает глаза - овчинка выделки не стоит.

Первая причина, по которой живодерство в Армении возможно, - это уже упомянутое отсутствие серьезного наказания за такое преступление, штраф в 100 долларов - не проблема, к тому же нарушителей по устаревшей административной статье привлечь почти невозможно. А вторая причина - это свойственная многим местным жителям жестокость по отношению к животным. При виде кошки дворовая ребятня может запросто забросать животное камнями, а взрослый наверняка пнет. Прежде проблемой бродячих собак в масштабах республики никто не занимался. В 1990-2000 годах их время от времени отстреливали для снижения поголовья, иногда даже не собирая трупы с улиц.

Позже в Ереване решили придать этому процессу внешнюю упорядоченность и цивилизованность: мэрия, ссылаясь на успешный международный опыт, объявила тендер на отлов и стерилизацию собак. Однако с 2009 года этот тендер выигрывала одна и та же компания Unigraf-X. Ее основателем является бывший депутат парламента Армении, а после и по сей день - посол Армении в Грузии Рубен Садоян. Позже акционером стал и его родной брат Ара.

Работа Unigraf-X, мягко скажем, вызывала нарекания. "Стерилизованные" этой компанией собаки внезапно обзаводились выводком, их число на улицах не сокращалось, а отловленные питомцы часто возвращались на улицу покалеченными. Против компании последовательно выступали зоозащитники, даже организовывали митинги. Лидером этого протеста стала общественная организация DINGO Team. "Несколько лет назад в присутствии журналистов мы провели публичную операцию по стерилизации нескольких собак. До нас их якобы стерилизовала Unigraf-X. Но одна сука оказалась беременной. Иными словами, ей просто разрезали живот и обратно зашили, никакой стерилизации не было", - рассказывала в прошлом году координатор DINGO Team Гоар Манушакян.

После смены власти в Армении в 2018-м деятельностью Unigraf-X заинтересовалась полиция. Выяснилось, что большая часть из 200 тысяч долларов, ежегодно выделяемых из муниципального бюджета на решение проблем бездомных собак, присваивалась. Операции не проводили, собак держали впроголодь, а деньги, списанные на медикаменты и корм, шли в личный карман владельцев компании или аффилированных с ними лиц. В результате ереванская мэрия не только разорвала контракт с Unigraf-X, но и внесла организацию в "черный список".

От лицензированных государством вороватых живодеров избавились, но глобально проблема бродячих животных так и осталась нерешенной. Площадь Еревана - 223 квадратных километра, на этой территории живут около 10 тысяч бродячих собак, а кошек и вовсе никто не считает, они повсюду. Законодательно эта сфера никак не регулировалась долгие годы. Бездомные, бесхозные, бесправные, собаки и кошки как бродили по городу, так и бродят, будучи мишенью для разных лиц с низкой социальной ответственностью.

Часто насилие в отношении четвероногих оправдывается "соображениями безопасности". Как правило, основные аргументы сводятся к тому, что животное может проявить агрессию, быть заразным. Поэтому якобы с целью самозащиты люди гонят животных подальше. Но почему-то все это регулярно заканчивается для четвероногих побоями и увечьями.

Очередной такой случай недавно произошел в одном из периферийных районов Еревана. Местный житель со своей супругой ухаживал за дворовыми щенками, кормил их. В начале июня он выложил в Facebook видео с малышами, подписав его так: "Народ, помогите приютить или найти хозяина, соседи хотят их убить, щенята плачут и скулят. Помогите, придите, спасите". Ровно через день он же опубликовал фотографии зверей, забитых камнями. Есть версия, что это сделали дети: трупы даже не убрали, удары были слабые. Понятно, что ни о какой "самообороне" в случае со щенками речи быть не может, но предвзятое отношение к животным как к чему-то грязному, заразному и опасному приводит к таким последствиям.

Ветеринарных клиник в Ереване не так уж много. Одна из самых популярных называется VetLine.

"За неделю к нам привозят около 15 бродячих животных с разными проблемами. В основном это травмы, полученные в результате автомобильных наездов, а также плохого обращения. Конкретной статистики не ведем, но из этих 15 пациентов, как правило, два-три случая точно - это животные, умышленно покалеченные человеком", - рассказал "Ленте.ру" ведущий ветеринар Ованнес Азатян.

Он уверен, что эти цифры отражают отнюдь не полную картину, ведь это только те везунчики, которых подобрали редкие неравнодушные люди и довезли до одной клиники, расположенной далеко от центра города.

"Обливают чем-то, поджигают, бьют, бросают в кипяток... разные случаи бывают. Иногда дети играют, скажем, с животным, и в какой-то момент решают сбросить его с третьего этажа. Но в этих случаях детей винить сложно, виноваты родители, которые не объяснили им вовремя, что правильно, а что нет", - заметил Азатян.