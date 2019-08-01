Пострадавший в результате взрыва в сомалийской столице Могадишо мэр города Абдирахман Омар Осман скончался в четверг. Об этом сообщает местное издание Garowe Online, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что мэр Могадишо скончался от полученных ран в больнице в столице Катара Дохе, куда его направили на лечение. Ранее сообщалось, что он впал в кому.

Ранее местное издание Goobjoog News сообщило, что число погибших в результате взрыва в Могадишо, который произошел 24 июля, возросло до девяти, ещё шесть человек пострадали. По данным издания, взрыв произошел во время еженедельного брифинга по вопросам безопасности в регионе.



Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, в свою очередь, сообщило, что взрыв, который устроила террористка-смертница, был нацелен против гражданина США, нового посланника ООН в Сомали, Джеймса Свона, который покинул здание администрации несколькими минутами ранее. Среди погибших были должностные лица районной и региональной администрации. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.



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