В Новосибирске во время ливня молния ударила в движущийся автомобиль, сообщают "Вести.Ru". Видео инцидента опубликовано во "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

По информации портала, инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, около трех часов дня. В автомобиль Toyota RAV4, ехавший на небольшой скорости по Бердскому шоссе, дважды ударила молния, после чего машина остановилась.

"Я сначала подумала, что в нашу машину попало. Вспышка ослепила на долю секунды, я мертвой хваткой схватилась за руль", - рассказала находившаяся за рулем Toyota Галина Ершова.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Заднее стекло автомобиля полностью покрылось трещинами, других видимых повреждений не было.

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