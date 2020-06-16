Жителей Пекина призвали оставаться дома из-за COVID-19

В Пекине во вторник объявили о введении масштабных ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19, сообщает издание South China Morning Post,

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома.

Кроме того, все начальные и средние школы в Пекине закрываются, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения. Прекращена работа университетов, закрыты все развлекательные и спортивные объекты.

Власти Пекина назвали ситуацию в столице "чрезвычайно серьезной".

За сутки в столице Китая выявили 27 новых случаев заболевания. Таким образом, за прошедшие пять дней число заразившихся в Пекине превысило 100 человек. Последние случаи связываются со вспышкой инфекции на продуктовом рынке в южной части Пекина.