В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 в виде порошка

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину в виде порошка, разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину "Гам-КОВИД-Вак-Лио". Она выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения.

Регистрация была проведена по результатам клинических исследований на добровольцах, в ходе которых препарат показал эффективность и безопасность. Клинические исследования прошли летом 2020 года в Первом МГМУ имени Сеченова.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат получил название "Спутник V", его производство было запущено 15 августа. Первыми вакцинацию пройдут врачи и пациенты из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется приблизительно в середине сентября. В России также проходят испытания второй вакцины, разработанной центром "Вектор". Предполагается, что они завершатся в сентябре, а к этапу регистрации препарат подойдет в октябре. Производство планируется начать в ноябре.