Производителю смертельного препарата вынесли приговор

Во Франции вынесли приговор по одному из самых резонансных дел, известному как Mediator. Так называется лекарство для похудения, которое могло стать причиной смерти около двух тысяч человек. В центре обвинения - крупная фармгруппа. По версии следствия, её руководство прекрасно знало о побочных эффектах, но поддерживало присутствие препарата на рынке ради собственной прибыли. Громкое судебное разбирательство заняло почти 2 года, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Один из самых скандальных и масштабных процессов за всю историю Пятой республики к ответу за сотни смертей призывают сразу 12 физических и 11 юридических лиц. О страшных побочных эффектах таблеток-убийц, как утверждает следствие, и предприниматели, и глава французского фарма-гиганта и лоббисты - знали все. Не в курсе были только пациенты.

Нарушение работы сердечного клапана, закупорка артерий, серия инфарктов - этот жуткий букет Раймонд получил из-за приема препарата Mediator.. Он с трудом передвигается по квартире, за процессом наблюдал по теленовостям.

"Поначалу казалось, что эти страшные боли в сердце от усталости или переутомления. Но боль не проходила и со временем только усиливалась. Кто знал, что это от Mediator.?", - говорит Раймонд.

Таких, как Раймонд, десятки тысяч - у одних проблемы с сердцем, у других поражение легких. Погибших - официально сотни, а по данным независимых исследований, -- больше двух тысяч. Родственники и сами пострадавшие требовали от компании Сервье, которая долгие годы ради наживы по сути продавала в аптеках яд, миллиард евро. Назначенная судом сумма оказалась ничтожной - 2 млн 700 тысяч.

"Это чрезвычайно мало. Особенно по сравнению с прибылью, полученной от продаж Mediator, вдумайтесь, 400 миллионов евро за 14 лет", - возмущен юрист Жозеф Уден.

"Мы были для них подопытными кроликами, морскими свинками из лаборатории. И еще сами за это платили. Нет, сегодня мы не получили того, что хотели. Будем подавать апелляцию", - говорит пострадавший Мишель Дуэ.

Бывшему заместителю руководителя Сервье дали четыре года условно. Фирма-производитель препарата-убийцы упорно твердит, о страшных побочках в руководстве ничего не знали.

"Эти обвинения неприемлемы для фармацевтической компании. Идея о том, что они знали о рисках этого препарата и всё равно прописывали его пациентам, просто немыслима", - считает адвокат Франсуа Де Кастро.

Все началось в 1976-м, когда на европейский рынок выпустили препарат-сенсацию для диабетиков: мало того, что чудо-таблетки снижали уровень жира в крови, заодно они подавляли аппетит. Скоро пилюли стали прописывать всем подряд. Пульмонолог Ирен Фрашон первой заподозрила связь между кардиологическими и легочными заболеваниями и Медиатором. Но полного запрета на продажу препарата во Франции ей удалось добиться лишь в 2009-м.

"Национальное агентство безопасности медикаментов - участник преступления. Они обо всем знали и ничего не делали, хотя должны были пресечь нарушения. Люди больше не знают, кому верить в государстве, что особенно страшно во время пандемии", - говорит Фрашон.

Государственный регулятор заплатит 330 тысяч евро штрафа. Суд постановил, что он "провалил" исполнение своих обязанностей, долгие годы закрывал глаза на бесчинства Сервье. А сенаторы, по данным следствия, даже подделывали отчеты о рисках от приема Mediator.

Реквием по репутации медицинского ведомства, заодно и французского правительства - гремит на всю республику. Из-за вскрывшегося преступного сговора французы отказываются доверять властям, теперь и в вопросах вакцинации. Особенно на фоне лавины смертей после прививок от AstraZeneca. И затягивания с сертификацией российского "Спутник V". Что оставляет жителей фактически без выбора, лицом к лицу с третьей волной пандемии.