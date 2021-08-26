В Калифорнии произошла стрельба, есть раненые

Два человека получили ранения в результате инцидента со стрельбой в прибрежном американском городе Редондо-Бич (штат Калифорния), подозреваемый задержан. Об этом в четверг сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Шеф полиции Редондо-Бич подтвердил изданию, что прибывшие на место происшествия офицеры обнаружили двоих пострадавших на городском пирсе. Он также сообщил, что в процессе задержания подозреваемого полицейские открыли по нему огонь.

По данным газеты, при задержании была задействована большая группа стражей порядка.