Свыше 14 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 244 человека.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, всего в стране проведено 295 647 тестов от COVID-19, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 18 340 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 14 528 человек.

Сообщается, что Мугла, Чанаккале, Эдирне, Киркларели, Балыкесир, Амасья, Текирдаг, Айдын, Анталия и Ялова являются 10 провинциями с наибольшим количеством людей, вакцинированных хотя бы одной дозой.

Шанлыурфа, Гюмушане, Битлис, Мардин, Диярбакыр, Мус, Бингол, Батманн, Байбурт и Сиирт - это провинции с наименьшим количеством людей, вакцинированных хотя бы одной дозой.