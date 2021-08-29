Великобритания заявила о завершении миссии по эвакуации из Афганистана

Великобритания завершила миссию по эвакуации подданных Соединенного Королевства и афганских граждан, помогавшим короне, из столицы Афганситана Кабула. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, видеообращение политика доступно в его Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, за время работы миссии из южноазиатской страны было вывезено более 15 тысяч человек, в их число вошли граждане Великобритании, а также люди, доказавшие лояльность стране, в частности переводчики и сопровождающие, которые обеспечивали безопасность англичанам на протяжении двадцатилетней миссии в Афганистане. Джонсон отметил, что покинул Кабул также посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу. Дипломат улетел на одном из последних рейсов.

Также премьер заявил, что Великобритания сохранит свое присутствие в регионе и увеличит объем гуманитарной помощи Афганистану вдвое (до 286 миллионов фунтов стерлингов).

Джонсон добавил, что Британия как США и Европа будет поддерживать контакты с представителями движения "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, учитывая их действия, а не слова. Премьер указал, если талибы хотят, чтобы их власть признали легитимной, они "должны обеспечить безопасный выезд всем, кто хочет покинуть страну, уважать права женщин и девочек, а также препятствовать превращению исламского государства в инкубатор мирового терроризма".

"Мы используем любые рычаги - политические, экономические и дипломатические - для того, чтобы оказывать помощь народу Афганистана и защищать нашу собственную страну от какого-либо ущерба", - добавил Джонсон.