https://news.day.az/world/1433695.html Раиси пожелал скорейшего выздоровления Эрдогану
Раиси пожелал скорейшего выздоровления Эрдогану
Состоялся телефонный разговор между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Администрации президента Турции в Twitter.
Согласно информации, в ходе телефонного разговора президент Ирана пожелал Эрдогану и его супруге скорейшего выздоровления.
Напомним, что в субботу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в Twitter, что он и его супруга Эмине Эрдоган заразились штаммом коронавируса "омикрон".
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