https://news.day.az/world/1488708.html Что известно о гибели дочери Александра Дугина? - ВИДЕО
Что известно о гибели дочери Александра Дугина? - ВИДЕО
Вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. За рулем была Дарья Дугина - дочь общественного деятеля, философа Александра Дугина. Она погибла. ТАСС собрал все, что известно о происшествии, передает Day.Az.
- Машина, в которой была Дарья Дугина, взорвалась на полном ходу на Можайском шоссе около 21:00. Девушка ехала с фестиваля "Традиция".
- СК сообщил, что в автомобиле, предположительно, было установлено взрывное устройство.
- Взорвавшаяся машина принадлежит Александру Дугину, рассказал руководитель общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов.
- Криминалисты и следователи вместе со взрывотехниками продолжают осматривать место происшествия. По результатам осмотра будут назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая.
- По факту произошедшего возбудили дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ).
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