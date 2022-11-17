IT-миллиардер бесплатно пускает пожить и поесть в своем доме

Генеральный директор компании Airbnb Брайан Чески сдает в аренду комнату в своем доме в Сан-Франциско. Об этом сообщает портал Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Стоимость аренды составляет $0. Известно, что комната в доме Чески уже забронирована вплоть до марта 2023 года.

В аренду также входит совместное времяпрепровождение с Чески, так как он продолжает жить в этом доме, а также бесплатное печенье, которое IT-миллиардер будет готовить самостоятельно.

В комнате постояльцу предлагается большая кровать размера queen-size, два шкафа, письменный стол и кресло. Кроме того, гость также будет иметь доступ к ванной комнате, кухне и гостиной.

По словам Чески, он опубликовал объявление о сдаче в своем сервисе, чтобы доказать людям его удобство и безопасность: "Если даже основатель Airbnb так делает, значит можете сделать и вы".