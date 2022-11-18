В Европарламенте предложили включить Молдову в зону свободного роуминга ЕС

Депутат Европарламента от Румынии Мариан-Жан Маринеску направил в Еврокомиссию предложение включить Молдову, как кандидата на вступление в ЕС, в зону европейского свободного роуминга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Он напомнил, что в сентябре подобную процедуру провели с Украиной.

"Как и Украина, Молдова - один из самых надежных партнеров ЕС, и сейчас, когда президентом страны является Майя Санду, в ней осуществляется демократическое политическое управление в соответствии с европейскими ценностями", - говорится в письме.

Парламентарий подчеркнул, что Евросоюз должен давать Киеву и Кишиневу одинаковые стимулы и возможности для сотрудничества. По его мнению, Молдова "твердо придерживается проевропейской позиции", несмотря на свое географическое положение, а также экономическое и политическое давление.