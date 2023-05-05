В Испании изъяли тонны кокаина из Южной Америки

Правоохранительные органы Испании изъяли две тонны кокаина в рамках операции по борьбе с незаконной торговлей наркотиками. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе национальной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, стражи порядка задержали восемь человек. Преступная группировка поставляла кокаин из Южной Америки в испанский порт Виго (автономное сообщество Галисия).

Полицейские провели восемь обысков, в ходе которых изъяли €58 тыс. наличными. Расследование продолжалось с лета 2022 года.