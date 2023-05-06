В Турция началась реставрация исторических памятников, пострадавших от землетрясения
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В результате землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля, пострадали 678 зарегистрированных исторических памятников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, среди исторических памятников, пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше, есть крупные мечети.

Землетрясения силой 7,7 и 7,6 балла в Малатье серьезно повредили фундаменты построек.

Уже началась реставрация пострадавших от землетрясения музеев.