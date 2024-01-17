Армянин устроил поножовщину в президентской академии в Москве

В Москве на пороге общежития РАНХиГС при Президенте РФ армянин устроил кровавую драку со студентами, которая закончилась поножовщиной.

Как передает Day.Az, об этом стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ.

"Конфликт случился в понедельник, 15 января. 18-летний третьекурсник столичного президентского колледжа из Армении Саро Сароян избил и порезал ножом двух первокурсников: 16-летнего уроженца Таджикистана Абдуло Ибодова и 16-летнего москвича афгано-осетинского происхождения Ахмара Гаджиева", - сообщает ВЧК-ОГПУ.

Отмечается, что у пострадавших множественные, в том числе проникающие, колото-резаные раны грудной клетки, спины и конечностей.

Саро Сарояна разыскивают оперативники, уголовное дело по статьям УК РФ "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

"Шваль всякую по квотам не надо принимать", - подчеркивается в телеграм-канале.

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