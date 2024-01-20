США и Британия планируют усилить военную кампанию против хуситов

США и Великобритания изучают варианты активизации военной кампании против хуситов в Йемене, при этом не хотят провоцировать масштабную войну в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, США и Великобритания изучают способы активизации своей кампании против боевиков-хуситов в Йемене, не провоцируя более масштабную войну", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что активизация военной кампании против хуситов предполагает акцент на нанесение ударов по иранским поставкам хуситам, а также "более агрессивные упреждающие удары".

Как пишет агентство, эти предложения могут ознаменовать эскалацию усилий союзников по прекращению хаоса в Красном море, на которое приходилось около 12% мировой торговли.

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