Власти КНР защитят китайских поставщиков турбин от протекционизма ЕС

Китайские власти обеспечат защиту национальных поставщиков ветряных турбин от возможных протекционистских мер Евросоюза. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя очередное антисубсидиарное расследование ЕС в отношении Китая.

"Думаю, мир обеспокоен растущими протекционистскими тенденциями в Евросоюзе, - подчеркнула она на брифинге. - Мы настаиваем, чтобы европейская сторона придерживалась правил Всемирной торговой организации и рыночных принципов. Китай будет твердо защищать законные права и интересы национальных предприятий".

По словам Мао Нин, Пекин выражает большую озабоченность по поводу "дискриминационных мер ЕС". "Развитие китайских отраслей, связанных с альтернативной энергетикой, демонстрирует многочисленные преимущества в области технологий, в плане рынков и производственно-сбытовых цепочек", - уточнила она.

Как добавила официальный представитель, экспорт соответствующей продукции из Китая способствует успешному осуществлению глобальной борьбы с изменениями климата. "Протекционизм не может решить свои собственные проблемы. Он защищает отсталость, лишает будущего и приводит к многочисленным потерям", - подытожила Мао Нин.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!