Колумбия направила США ноту протеста

Правительство Колумбии подвергло критике высказывания представителя Государственного департамента США Веданта Пателя, который в комментариях о докладе по ситуации с правами человека назвал достоверными сведения о незаконном финансировании президентской предвыборной кампании в Колумбии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении МИД Колумбии подчеркивается, что правительство страны направило ноту протеста американской стороне в связи с заявлением Пателя в 2023 году.

Несколькими часами ранее Патель на пресс-конференции назвал достоверными сведения о предполагаемых нарушениях в финансировании кампании президента Густаво Петро в 2022 году.

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