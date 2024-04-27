Визит Эрдогана в США перенесен

Запланированная на 9 мая поездка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США перенесена и состоится в удобные для обеих сторон сроки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель турецкого МИД Онджу Кечели.

"Запланированный на 9 мая визит нашего президента в США перенесен на более поздний срок, удобный для обеих сторон, из-за несовпадения графиков. Диалог на высоком уровне между Турцией и США [с целью подготовки визита] будет продолжен", - сказал дипломат.

Ранее о переносе поездки Эрдогана в США сообщили турецкие и западные СМИ со ссылкой на источники в Анкаре.

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