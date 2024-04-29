Турция поддержит кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО

Турция поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генсека НАТО.

Как передает Day.Az, об этом сообщило нидерландское информационное агентство ANP со ссылкой на дипломатов НАТО.

Турция была одной из четырех стран, которые не поддержали Рютте в качестве преемника Йенса Столтенберга. Союзники, включая США, Великобританию, Францию и Германию, уже выразили свою поддержку Рютте.

Марк Рютте на прошлой неделе посетил Турцию и встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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