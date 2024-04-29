В Польше подсчитали полученные от членства в ЕС деньги

Членство Польши в Европейском союзе (ЕС) принесло стране порядка 161,6 миллиарда евро за последние 20 лет. Об этом сообщается в докладе на сайте польского Минфина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, к таким выводам ведомство пришло из разницы между выделенными Брюсселем деньгами и взносами самой Варшавы. С 1 мая 2004 года по конец 2023 года Польша получила от ЕС 245,5 миллиарда евро и одновременно выплатила членские взносы на 83,7 миллиарда. Поддержка сообщества оценивается в 2,1 процента от польского ВВП.

Таким образом, Польша получила 13,3 процента от бюджета ЕС, выйдя на первое место по полученным деньгам. Большая часть выделенных средств ушла на реализацию "Политики сплоченности", включавшую в себя модернизацию инфраструктуры и энергетики под стандарты ЕС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!