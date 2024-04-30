В США назвали возможный срок вступления Украины в НАТО

Украина не будет принята в Организацию Североатлантического договора (НАТО) и в следующие несколько лет. Это следует из комментариев, с которыми выступил специальный помощник президента США, старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если вы оглянетесь назад на то, с чего это начиналось, то до Вильнюса было немножко ощущение того, что вопрос о роли Украины в НАТО, так сказать, двоичен. Она либо является членом, либо не является. Но, думаю, мы пытались найти пути немного расширить это, гарантировать, что по мере прогрессирования Украины к тому, чтобы быть членом, а это, безусловно, сложный [аспект], поскольку она сейчас находится в разгаре крупной войны, мы сможем делать шаги, которые бы укрепляли ее оборону и безопасность здесь и сейчас, а также в следующие несколько лет. Чтобы когда этот момент возникнет, когда она (Украина - прим. ТАСС) присоединится, она будет находиться в более прочном положении", - сказал представитель Белого дома на семинаре в Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией).

Несколькими часами ранее на этой же конференции постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит подтвердила, что альянс на своем летнем саммите в Вашингтоне не собирается направлять Украине приглашение вступить в его ряды. По ее словам, на саммите 9-11 июля "выстроят мост к членству", предложив Украине конкретный план, позволяющей ей "еще больше приблизиться к альянсу".

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. НАТО приняла 11 июля 2023 года итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее страны в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [поставленные Киеву Западом] условия", говорилось в документе. Вероятных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!