Полиция Швеции на "Евровидении" будет обеспечивать безопасность с помощью дронов

Обеспечение безопасности во время конкурса "Евровидение", который пройдет в спортивно-развлекательном комплексе "Мальмё Арена" шведского города Мальмё, будет осуществляться с помощью как наземных видеокамер, так и дронов. Об этом говорится в пресс-релизе Управления полиции Швеции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Видеонаблюдение - один из многих инструментов, которые полиция использует для обеспечения безопасности и предотвращения преступности во время Евровидения, - отмечается в сообщении. - С помощью камер полицейские могут быстро получить картину ситуации и пресечь преступные действия. То, что зафиксировали камеры, также очень полезно полиции, когда люди привлекаются к ответственности за совершенные преступления".

Полиция составила картину угроз для конкурса, которая изложена в специальном докладе на 23 страницах, большая часть которого засекречена. При этом отмечается широкомасштабность существующих угроз, среди которых присутствуют кибератаки, DoS-атаки, акции гражданского неповиновения, перехват телеэфира, сообщает телеканал SVT. Подготовка к обеспечению безопасности проходит с учетом того, что Швеция, по мнению полиции, является "приоритетной целью" для исламистских террористических организаций.

Полиция также исходит из вероятности протестов против Израиля, представители которого принимают участие в конкурсе. Общественная организация "Палестинская группа" в Мальмё уже заявила о намерении провести демонстрации, в которых будут участвовать десятки тысяч человек. Помимо этого, во внимание принимается возможность нападений на представителей ЛГБТ-сообщества (признано в РФ экстремистским движением и запрещено).

Для обеспечения безопасности в Мальмё будут направлены основные силы шведской полиции. Помогать ей в этом будут также полицейские из Норвегии и Дании. В Мальмё проживает большое количество выходцев из стран Ближнего Востока, поэтому конфликт между Израилем и ХАМАС находится в центре всеобщего внимания.

Ожидается, что на "Евровидение", полуфиналы которого пройдут 7 и 9 мая, а финал - 11 мая, приедут около 100 тыс. человек из разных стран - примерно треть населения Мальмё.

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