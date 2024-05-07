Логистический гигант заявил о расширении зоны риска в Красном море

Последствия ситуации в Красном море продолжают вызывать сбои в отрасли морских перевозок. Зона риска расширилась.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет на своем сайте датская логистическая компания Maersk.

"Последствия ситуации в Красном море расширяются и продолжают вызывать сбои в отрасли, - отмечено в сообщении. - Ситуация в Красном море обострилась за последние несколько месяцев. Чтобы обезопасить наш экипаж, суда и ваш груз, в обозримом будущем мы изменяем маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. Однако зона риска расширилась, и атаки распространяются и далее в море".

Обострение ситуации привело к тому, что маршруты становятся длиннее, а это приводит к дополнительным затратам времени и средств на доставку грузов до места назначения. Компания обращает внимание на задержки, нехватку оборудования и мощностей. "По нашим оценкам, потеря мощностей в масштабах всей отрасли на рынках Дальнего Востока, Северной Европы и Средиземноморья во втором квартале составит 15-20%", - прогнозируют в Maersk.

Компания поясняет, что пытается повысить скорость доставки и увеличить пропускную способность. В том числе за счет аренды более 125 тыс. дополнительных контейнеров.

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