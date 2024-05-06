Финляндия готовится хранить резервы оружия других стран

Финляндия начала хранить резервы боеприпасов в Норвегии на случай кризисной ситуации и может предоставить свои хранилища для оборонительных материалов других стран. Об этом сообщил начальник отдела военной экономики Сил обороны Финляндии Микко Хейсканен вещателю Yle, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первая тестовая партия финских запасов поставлена в Норвегию осенью 2023 года, власти двух стран заключили соответствующее межправительственное соглашение. Хейсканен отметил, что это тот же резерв, что и в Финляндии. "Оружие, боеприпасы, другие материалы, запчасти", - отметил Хейсканен.

Уточняется, что создание такого же типа хранилища запланировано в Швеции и некоторых других странах, но никаких решений или соглашений между государствами пока нет.

Военный специалист отметил, что страны, поддерживающие Финляндию, могут хранить военные резервы на финской территории, но пока большей информации по этому вопросу нет.

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