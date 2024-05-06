Генсек НАТО попросит Италию увеличить военные расходы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ближайшие дни попросит руководство Италии оперативно увеличить военный бюджет до 2% ВВП, но получит вежливый отказ из-за нехватки средств в итальянской казне. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, 8 мая генсек альянса посетит премьер-министра республики Джорджу Мелони с визитом вежливости, который одновременно станет "важной дипломатическая встречей". Издание отмечает, что Столтенберг "передаст Риму ясное и неудобное послание" о необходимости увеличить оборонные расходы страны с 1,43% (€29,1 млрд) до 2% ВВП. Таким образом, Италии будет предложено повысить расходы гораздо раньше 2028 года, как планировалось прежде. Газета прогнозирует, что из-за отсутствия альтернатив ответ будет дипломатичным: "Мы бы хотели, но ресурсов в самом деле недостаточно".

La Repubblica указывает, что Мелони сможет только обсудить со Столтенбергом возможное увеличение обязательств, взятых на себя в документе по оборонному планированию альянса на 2023-2025 годы, чтобы представить их на саммите блока в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля. Газета отмечает, что речь идет о максимальной корректировке лишь на "сотые доли пункта, но никак не на десятые", в то время как Италии для достижения цели в 2% не хватает более 0,54% ВВП (более €11 млрд).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в феврале на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран альянса, что 18 участников НАТО достигнут уровня трат на оборону в 2% ВВП в этом году, что станет рекордом для организации. Как заметила The Daily Telegraph, сейчас более 3% от ВВП среди стран - членов НАТО выделяют на оборонные цели лишь Греция, Польша и США.

Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это "российской угрозой" в связи с воссоединением Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.

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